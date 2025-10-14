В СКФО количество терактов сократилось вдвое

В Северо-Кавказском округе с начала 2025 года предотвратили 27 терактов. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

Количество террористических преступлений, таким образом, на Северном Кавказе сократилось более чем в два раза. В то же время Александр Бортников отметил, что вербовочная деятельность террористов в регионах не снижается. По данным комитета, с начала года на стадии подготовки предотвращено 33 таких преступления, в том числе 27 терактов.

Константин Соловьев