Дожди и похолодание ожидают Петербург 14 октября

Во вторник, 14 октября, Санкт-Петербург будет находиться под влиянием тыловой части циклонического вихря, поднимающегося из центра Европейской России в Верхневолжье. В городе ожидается преимущественно облачная погода, дожди и постепенное понижение температуры, прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Северной столице составит +6…+8 градусов, в Ленинградской области — +4…+9 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В среду, 15 октября, местами небольшие дожди, ночью — +3…+5 градусов, днем — +6…+8 градусов.

Артемий Чулков