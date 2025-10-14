От Солнца оторвался один из крупнейших в 2025 году протуберанцев

Солнце выбросило один из самых крупных в 2025 году протуберанцев. Объект, вероятно, не заденет Землю, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Протуберанец — это плазменное образование на поверхности Солнца. Выглядит как выступ на краю диска звезды или темные «пятна» на самом ее диске.

Протуберанец был выброшен в интервале между 2:00 и 4:00 мск, уточнили ученые. По их словам, объект последние несколько дней наблюдали на восточном краю Солнца, и он немного смещался в сторону Земли. Траектория протуберанца пройдет между Меркурием и Землей, но задеть планеты объект не должен.

«По данным с коронографов, плазменное волокно по состоянию на настоящий момент должно было уже удалиться от Солнца на расстояние около 20 млн км»,— добавили в Telegram-канале лаборатории.

Как пояснили ученые, протуберанцы такого размера обычно выбрасываются Солнцем в космос, поскольку это единственный способ для звезды избавиться от данной структуры. Если бы пламенное волокно удержалось на Солнце до пятницы, то нанесло бы прямой удар по Земле, рассказали в лаборатории. Один раз этот процесс уже удавалось наблюдать. 1 июня прямой удар выброшенного с Солнца крупного протуберанца (меньшего размера) вызвал магнитные бури уровня G4. Они продолжались около 4 суток.