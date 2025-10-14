Многодетные семьи Ставрополя получили 46 млн рублей на сборы в школу

С начала 2025 года власти Ставрополя выплатили многодетным семьям более 46 млн руб. на подготовку детей к школе. Компенсацию в размере 5962,18 руб. на каждого ученика получили 4034 семьи на 7657 детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Государственная поддержка многодетных семей, включая ежегодные выплаты на школьную форму и принадлежности, является важным вложением в будущее страны»,— заявил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Родители могут подать заявление на компенсацию в течение всего года в городском комитете соцзащиты, в любом из пяти офисов МФЦ или через портал Госуслуг. Комитет соцзащиты располагается по адресу: улица Ленина, 415 Б. МФЦ работают по адресам: улица Мира, 282а, улица Голенева, 21, улица 50 лет ВЛКСМ, 8а1-2, улица Васильева, 49 и проспект Кулакова, 10 М.

В 2024 году аналогичную выплату получили около 4,7 тыс. многодетных семей на 9,2 тыс. детей. Тогда на эти цели направили 53,62 млн руб.

Комитет соцзащиты также принимает заявления на компенсацию 50% стоимости обучения студентам из многодетных семей и на единовременное пособие будущим мамам-студенткам.

Тат Гаспарян