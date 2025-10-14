Союз пациентов попросил Путина не менять систему ОМС

Всероссийский союз пациентов обратился к Владимиру Путину с просьбой скорректировать законопроект «Об обязательном медицинском страховании». Согласно проекту, губернаторы регионов смогут передавать функции страховых компаний территориальным фондам обязательного медицинского страхования.

В письме Союз пациентов указывает, что изменения приведут к удалению из системы ОМС страховых организаций, которые «полностью ориентированы на права пациентов», пишет РБК. Изменения лишат систему ОМС посредников, то есть приведут к исчезновению страховых компаний, которые являются независимой стороной. Союз отмечает, что фонды ОМС выполняют не менее важные функции, но не восполнят качество страховых организаций.

Письмо с просьбой о сохранении прежней системы организация также отправила Михаилу Мурашко и председателю СПЧ Валерию Фадееву.