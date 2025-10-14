В Анапе на капремонт многоквартирных домов направят более 600 млн рублей

Власти Анапы намерены в 2026 году выделить свыше 620 млн руб. на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Средства будут направлены на обновление кровель, фасадов, а также инженерных систем — электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Как сообщила временно исполняющая полномочия мэра города Светлана Балаева на расширенной планерке с участием председателя Совета Вячеслава Вовка, в следующем году в программу включено 28 домов.

В 2025 году в Анапе проводились работы по капитальному ремонту 33 домов на сумму около 400 млн руб. По данным городской администрации, на сегодняшний день выполнено порядка 98% запланированных мероприятий.

Екатерина Голубева