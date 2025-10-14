Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Реку Быстрая расчистят на протяженности в 17,2 км к 2028 году

Проект расчистки реки Быстрая рассчитан на 2026-2028 годы при условии выделения средств федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Ростовской области.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Проектно-сметную документацию, получившую положительное заключение экспертизы, разработали в 2024 году. К расчистке запланировано 17,2 км русла реки в границах Морозовска и на территории Тацинского района.

«В настоящее время мероприятия прошли критерии отбора на федеральном уровне, обосновывающая документация находится на согласовании в ФГБВУ "Центррегионводхоз"», — говорится в сообщении.

Константин Соловьев

Новости компаний Все