В Ставропольском крае 40 населенных пунктов останутся без света

В Ставропольском крае сегодня, 14 октября, 40 населенных пунктов частично останутся без электричества. Об этом сообщает «Ставропольэнергосбыт».

Ограничения затронут жителей Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска, Минеральных Вод, Георгиевска, Нефтекумска и других городов. Полностью без света с 8:00 до 17:00 останутся СПК «Ленина», ОТФ «Колхоз МИР», села Просянка, Красный Маныч, Вознесеновское, Лиман, поселок Голубиный и хутор Веселый. В краевой столице отключения пройдут с 8:30 до 16:00 на улицах Айвазовского, Вавилова, Александра Невского, Ташлянской, Фурманова и других, а с 9:00 до 16:30 электричества не будет на улицах Горной, Полянке, Южной и проспектах Изумрудном и Оренбургском.

В Георгиевске с 9:00 до 17:00 без электроэнергии останутся АО «Георгиевские городские электрические сети», ООО «МЭЗ Ресурс» и ОАО «Мясоперерабатывающий комбинат Георгиевский».

Константин Соловьев