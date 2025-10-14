Рогов: поставка Tomahawk Украине станет роковой ошибкой США

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов оценил последствия поставок Украине крылатых ракет Tomahawk. По его словам, этот шаг станет одной из роковых ошибок США.

«В этом случае США войдут в историю как страна, передавшая одно из своих грозных вооружений в руки террористов, которые за последние годы усовершенствовали свое умение воевать с мирным населением и наносить удары по гражданской инфраструктуре»,— пояснил Владимир Рогов в комментарии «РИА Новости».

Господин Рогов добавил, что у президента США Дональда Трампа должно хватить политической мудрости и инстинкта самосохранения, чтобы не следовать указаниям «киевского режима».

Накануне Дональд Трамп говорил, что при отсутствии прогресса в украинском урегулировании Вашингтон может передать Киеву ракеты Tomahawk. Ранее американский президент заявлял, что почти решил вопрос отправки этого вооружения Украине, однако хочет понять, как та собирается его использовать. Президент Украины Владимир Зеленский также неоднократно запрашивал Tomahawk у США. В частности, по данным Axios, стороны обсуждали эту тему во время телефонного разговора 11 октября.

