На Дону нашли захламленными почти 6,5 тысячи га сельхозугодий

В Волгодонском районе специалисты Россельхознадзора выявили нарушение земельного законодательства. На земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью почти 6,5 тыс. кв. м обнаружили свалку отходов производства и потребления. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Специалисты отмечают, что захламление негативно сказывается на сохранении и повышении плодородия почв, а также приводит к ухудшению качества земель сельскохозяйственного назначения. Собственнику участка выдали предписание об устранении нарушения и приведению участка в пригодное для сельхоздеятельности состояние.

Константин Соловьев

