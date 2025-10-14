Трампу не понравилось его фото с «маленькой короной» на обложке Time

Президент США Дональд Трамп раскритиковал свое фото на обложке журнала Time. Он считает этот кадр, «возможным, худшим за все время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @TIME Фото: @TIME

Господин Трамп заявил, что сама статья «довольно хорошая», но использованное изданием фото его не устроило. В частности, ему не понравился ракурс «снизу вверх».

«Они "убрали" мои волосы, а затем поместили что-то парящее над моей головой, что выглядело как парящая корона, но крайне маленькая. Очень странно!... Это суперплохое фото, и заслуживает того, чтобы его раскритиковали»,— написал Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial.

Вчерашний выпуск Time с портретом президента на обложке посвящен завершению боевых действий в секторе Газа между Израилем и палестинским движением «Хамас» при содействии США.

Режим прекращения огня в анклаве начал действовать 10 октября — спустя чуть более чем два года с начала войны. 13 октября США, Египет, Катар и Турция завизировали соглашение о завершении конфликта между Израилем и «Хамасом».

Подробности — в материале «Ъ» «США убедили Израиль не ждать мертвых».