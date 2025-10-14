В Ессентуках женщина погибла под колесами ВАЗа

Женщина погибла в Ессентуках в результате наезда автомобиля ВАЗ-2114 поздней ночью на улице Октябрьской, сообщает госавтоинспекция Ставрополья.

За рулем находился 22-летний местный житель, чей водительский стаж составляет всего 11 месяцев, и он не числится злостным нарушителем ПДД. Пострадавшая переходила дорогу вне «зебры», ее личность не установлена. От удара женщина скончалась на месте, до прибытия медиков.

По данным полиции, водитель был трезв и не пытался скрыться. Нарушение произошло при неблагоприятной видимости – на участке с минимальным освещением.

Станислав Маслаков