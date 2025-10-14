Экономика Новороссийска выросла на 2% в первом полугодии 2025 года

По итогам первого полугодия 2025 года объем отгруженной продукции и выполненных работ крупными и средними предприятиями Новороссийска составил 420 млрд руб., что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила начальник управления экономического развития города Карина Анищенко. По ее словам, ключевыми драйверами роста остаются транспорт, промышленность и сельское хозяйство.

Объем транспортного комплекса за отчетный период превысил 217 млрд руб. при росте 3%. Основной вклад внесли предприятия трубопроводного сектора и развитие портовой инфраструктуры. Доля отрасли в экономике города увеличилась до 52%.

Порт Новороссийска сохраняет лидирующие позиции в России по грузообороту. Только за последнюю неделю августа через него было отгружено около 590 тыс. тонн зерна, что на 11% больше, чем неделей ранее. По словам Анищенко, рост экспорта зерновых укрепляет позиции России на внешних рынках, а Новороссийск играет ключевую роль как главные морские ворота аграрного юга.

Город также вошел в тройку промышленных центров Краснодарского края, заняв третье место по объему промышленной отгрузки. Предприятия поставили продукции на 39 млрд руб. при темпе роста 94%, доля отрасли в экономике — 10%. В текущем году два крупных предприятия Новороссийска присоединились к федеральному проекту «Производительность труда».

В сельском хозяйстве объем отгруженной продукции достиг 45 млн руб. Ведется сбор урожая: собрано 6,7 тыс. тонн винограда, 5,5 тыс. тонн пшеницы (вдвое больше прошлогоднего показателя), 300 тонн подсолнечника с 290 гектаров и 50 тонн нута, посеянного впервые на 20 гектарах.

По данным администрации, в Новороссийске сохраняется самый низкий уровень безработицы на Кубани — 0,2%. Число зарегистрированных безработных составляет 360 человек, при этом Центр занятости предлагает более 7,5 тыс. вакансий.

Екатерина Голубева