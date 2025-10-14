После распыления перцовки в школе Екатеринбурга возбудили уголовное дело

В Екатеринбурге управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) после распыления содержимого перцового баллончика в школе №76, из-за чего госпитализировали детей, передает Следком.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского СКР Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах.

Напомним, инцидент произошел 13 октября: по информации областной прокуратуры, перцовку распылил четвероклассник на перемене: из-за этого 14 учеников четвертого класса почувствовали себя плохо, а 11 из них доставили в больницу — их отпустили по домам в тот же день.

Ирина Пичурина