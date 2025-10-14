Новороссийск озеленят более чем на 750 тысяч растений

В 2025 году в Новороссийске выполнен значительный объем работ по озеленению городской территории. Об этом на аппаратном совещании сообщил директор Центра озеленения и благоустройства Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По его данным, в весенне-летний период в городе высажено 296,2 тыс. цветов. Кроме того, в рамках муниципальных контрактов начаты работы по посадке многолетних растений: на территориях Центрального и Приморского внутригородских районов предусмотрена высадка 391 кустарника и дерева, из которых 292 уже посажены в Приморском районе.

МКУ «УЖКХ города» также заключило контракты на уход за зелеными насаждениями во всех районах. В рамках акции «Сад памяти – 2025» на территории города-героя высажено 3 637 деревьев и кустарников. В мае нынешнего года на набережной имени Адмирала Серебрякова установлено 27 новых вазонов, заменивших утратившие декоративность конструкции.

Работа по компенсационному озеленению ведется для школ, детских садов и дворовых территорий. Так, в школу №11 уже поставлено 369 растений, а до 1 декабря зеленые насаждения поступят и в другие учреждения.

Центр озеленения и благоустройства заключил контракты на поставку 426 деревьев, которые планируется доставить с середины октября по декабрь 2025 года.

В осенний сезон основной ассортимент для посадки составят виола и тюльпаны — всего будет высажено 361,6 тыс. цветов.

На 2026 год в Новороссийске запланирована посадка почти 770 тыс. растений, включая 297,2 тыс. цветов и 472,6 тыс. цветов по муниципальным контрактам управления ЖКХ.

Екатерина Голубева