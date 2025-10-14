Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Федеральный бюджет направит Дагестану 200 млн на социальные контракты

Правительство РФ направит семи регионам страны более 650 млн руб. на программы социальных контрактов, при этом Дагестану выделят свыше 200 млн руб. из федерального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, дополнительное финансирование получат Дагестан, Бурятия, Кабардино-Балкария, Карелия, Чечня, Приморский край и Курская область. Решение о выделении средств приняли из-за высокого спроса на социальные контракты в этих субъектах.

«Правительство и дальше будет делать все необходимое для повышения благополучия людей. Это одна из национальных целей, утвержденная Президентом»,— заявил Михаил Мишустин.

Валентина Любашенко

