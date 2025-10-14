Учение заявили о расширении Южно-Атлантической магнитной аномалии

Область слабого магнитного поля Земли, известная как Южно-Атлантическая аномалия, резко выросла с 2014 года. За прошедшие годы ее площадь увеличилась до размера, равного половине территории континентальной Европы, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).

Слабое магнитное поле Южно-Атлантической аномалии было впервые обнаружено еще в XIX веке к юго-востоку от Южной Америки. Сегодня эта аномалия является важным фактором при обеспечении космической безопасности, поскольку пролетающие над этим регионом спутники подвергаются повышенным дозам радиации. Это может привести к сбоям в работе, повреждению критически важного оборудования и даже к отключению электроэнергии, поясняет ЕКА.

«Южно-Атлантическая аномалия — это не просто единый блок. Она меняется иначе по направлению к Африке, чем вблизи Южной Америки. В этом регионе происходит нечто особенное, что приводит к более интенсивному ослаблению поля»,— заявил Крис Финли, профессор геомагнетизма в Датском техническом университете. Он считает, что такое поведение аномалии связано со странными закономерностями в магнитном поле на границе между внешним ядром Земли и ее мантией.