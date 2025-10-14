В Карачаево-Черкесии планируют открыть 150 агроклассов до 2030 года

Власти Карачаево-Черкесии намерены открыть 150 агротехнологических классов к 2030 году. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

«Школьники получат возможность попробовать себя в аграрных специальностях и, возможно, выбрать агропромышленный комплекс в качестве своей будущей профессии», — отметил господин Темрезов.

По словам главы республики, в 2025 году профильные классы появились в пяти учреждениях региона в рамках федеральной программы «Аграрный класс» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Среди них — гимназия № 17 Черкесска, гимназия аула Кош-Хабль, средняя школа № 2 села Курджиново, основная школа № 1 станицы Исправной и средняя школа аула Эльбурган.

Еще семь площадок агротехнологического направления откроются в течение рабочей недели.

По данным правительства республики, в 2024 году в Карачаево-Черкесии заработали 12 агроклассов для учеников 5-11 классов.

Валентина Любашенко