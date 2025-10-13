Водитель Skoda погиб в ДТП с КамАЗом в Новороссийске
Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Происшествие произошло около 16:00 мск на трассе Новороссийск — Керченский пролив. Водитель Skoda не учел погодные условия и превысил скорость. Машину занесло, после чего она врезалась в припаркованный на обочине КамАЗ.
Мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.