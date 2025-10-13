Водитель Skoda погиб в ДТП с КамАЗом в Новороссийске

Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Происшествие произошло около 16:00 мск на трассе Новороссийск — Керченский пролив. Водитель Skoda не учел погодные условия и превысил скорость. Машину занесло, после чего она врезалась в припаркованный на обочине КамАЗ.

Мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Алина Зорина