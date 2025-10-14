Столичный подход: «Суварстроит» представляет квартиры с готовыми интерьерами

Квартиры в ЖК с готовыми интерьерами востребованы у покупателей, которым важны отсутствие хлопот с ремонтом и возможность сразу заехать и жить. Такой формат подразумевает экономию времени и сил, позволяет заранее оценить конечный результат, избежав непредвиденных расходов на ремонт.



Компания «Суварстроит», один из ведущих девелоперов Татарстана с 25-летней историей, представляет 11 квартир с готовыми интерьерами в жилом комплексе бизнес-класса «Времена года». В рамках проекта была проведена комплексная отделка квартир и их полное оснащение сантехническим и инженерным оборудованием, бытовой техникой, мебелью. Ключевым партнером по разработке дизайн-проектов выступила студия с более чем 10-летним практическим опытом Well Home.

Интерьерные решения основаны на двух вариантах: Cream (бежево-терракотовая гамма) и Grey (серые тона в сочетании с древесными текстурами). Планировки квартир предусматривают наличие кухни-гостиной, мастер-спальни с гардеробной зоной, детской комнаты, кабинета, двух санузлов, а также гардеробных и постирочных помещений. Каждая квартира имеет индивидуальные продуманные сценарии освещения.

«Покупатель получает полностью готовое жилье. Это означает авторский дизайн, грамотную планировку с современными решениями, включая световые, и минимум дополнительных вложений», — отмечают в студии Well Home.

При отделке и оснащении квартир использовались материалы и оборудование известных брендов:

• Бытовая техника: Gorenje (Словения), Hisense (КНР).

• Сантехника: Vincea (Италия), Aquatek, EWRIKA (Россия).

• Отделочные материалы: Кварцевый паркет Quartz Parquet, краска HYGGE Paint, керамогранит Baldocer Ceramica (Испания), Grasaro, Kerranova (Россия).

• Мебель и свет: Мебель из материалов WOODSTOCK (Россия), светильники Arte Lamp, Odeon Light (Италия), Lightera (Беларусь).

Среди объектов компании — уникальная квартира с террасой и собственной баней, которая оснащена электрической печью для русской бани и финской сауны. Печь с закрытой каменкой генерирует легкий пар и за два часа прогревает помещение. Дополнительно проведена вентиляция для циркуляции воздуха внутри парной.

Инженерная инфраструктура квартир включает систему кондиционирования, теплые полы в санузлах, датчики протечки воды, систему мастер-выключателя и проточные водонагреватели. В спальнях установлены автоматические шторы.

На квартиры с дизайнерским ремонтом действуют программы ипотечного кредитования, например, льготная под 3,9% годовых*. На квартиры с черновой отделкой распространяется специальное ценовое предложение с выгодой до 5,6 млн руб.**, а также программы рассрочки и возможность приобретения через жилищный накопительный кооператив.

Ранее девелопер представил квартиры с дизайнерским ремонтом в 4-й очереди ЖК «Южный парк». Сегодня в ЖК действуют спецпредложения с выгодой до 3,2 млн рублей**. Подробности в отделе продаж #Суварстроит по тел. 8 800 444-14-64.

Застройщики: ООО СЗ «Южный парк», ИНН 1655432765 (коммерческое название ЖК «Южный парк», дома 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5), ООО «СЗ «Южный парк-4», ИНН 1655469420 (коммерческое название ЖК «Южный парк», дома 4.1, 4.2, 4.3), ООО «СЗ «Времена года», ИНН 1655428494. * Полная стоимость кредита 4,215% — 7, 131%. Ставка 3,9% годовых доступна в рамках программы АО «Альфа-Банк» «Семейная ипотека для семей с ребенком до 7 лет и других категорий» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика-партнера Банка, со страхованием жизни здоровья заемщика, на срок кредитования от 36 до 360 месяцев и первоначальном взносе от 20,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита — 600 тыс. руб. Максимальный размер кредита — до 6 000 000 руб. при покупке жилья. Валюта — рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых имеется ребенок, не достигший возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора, гражданин РФ; либо имеется ребенок, гражданин РФ, которому установлена категория «ребенок-инвалид». Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 04.07.2025 по 30.11.2025. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на alfabank.ru. Реклама. АО «Альфа-Банк». Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж. **Данная маркетинговая акция действует с 23.09.2025 по 30.11.2025 года. Размер максимальной выгоды рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. ФЗ 214.

