Суд конфисковал у экс-начальника угрозыска Анапы имущество на 250 млн рублей

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу адвокатов бывшего начальника уголовного розыска Анапы Игоря Нехаенко и подтвердил конфискацию имущества его семьи на 250 млн руб., законность приобретения которого не была доказана. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Игорь Нехаенко возглавлял отдел уголовного розыска УМВД России по Анапскому району, затем служил оперуполномоченным в новороссийском управлении по борьбе с организованной преступностью. В декабре 2024 года Краснодарский краевой суд признал его виновным как участника банды Зиринова и Эйраняна. Бывший полицейский использовал служебное положение для сбора информации о жертвах нападений, участвовал в подготовке убийств и помогал членам банды избежать уголовного преследования.

Советский районный суд Краснодара по иску заместителя генерального прокурора России обратил в доход государства имущество Нехаенко и его родственников. Апелляционная инстанция поддержала это решение. По данным надзорного ведомства, земельные участки, объекты недвижимости и дорогие автомобили бывшего полицейского и его близких на общую сумму около 250 млн руб. были куплены на средства, законность получения которых не подтверждена.

Защитники ответчиков обратились в кассацию с требованием отменить решения нижестоящих инстанций. Они ссылались на нарушения материальных и процессуальных норм, ошибки в оценке фактов и пропуск прокурором срока исковой давности. Кассационный суд счел эти доводы необоснованными и оставил ранее принятые судебные акты без изменений.

Алина Зорина