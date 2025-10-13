Кассация подтвердила конфискацию имущества бывшего полицейского Анапы

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение о конфискации имущества бывшего начальника уголовного розыска УМВД Анапы Игоря Нехаенко и его родственников. Об этом сообщили в пресс-службе четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Ранее Краснодарский краевой суд постановил обратить в доход государства недвижимость, земельные участки и автомобили на общую сумму около 250 млн руб., приобретенные на доходы, законность которых не подтверждена.

Советский районный суд Краснодара при поддержке апелляции удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора РФ о конфискации имущества. Адвокаты бывшего полицейского пытались оспорить решение в кассации, ссылаясь на ошибки в оценке фактов, нарушения материальных и процессуальных норм и пропуск срока исковой давности. Суд кассационной инстанции признал доводы адвокатов необоснованными, подтвердив законность конфискации и обращение имущества семьи Нехаенко в доход государства.

Игорь Нехаенко был осужден в декабре 2024 года за участие в банде Зиринова и Эйраняна, использовавшей служебное положение для сбора информации о жертвах нападений, подготовки преступлений и помощи членам группировки в уклонении от уголовного преследования.

Екатерина Голубева