Из-за атак аграрии не могут обработать 165 тысяч га в белгородском приграничье

В связи с оперативной обстановкой в белгородском приграничье выпали из оборота 165 тыс. га сельхозугодий. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Антоненко.

Глава ведомства добавил, что уборочная кампания в приграничных муниципалитетах «проходит напряженно». Все работы ведутся по согласованию с силовыми структурами и Министерством обороны РФ.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова на середину июня, с начала СВО в регионе пострадали 19 молочно-товарных ферм, 12 свиноводческих площадок и 11 птицеводческих, выбыло 6,5 тыс. голов коров, 170 тыс. голов свиней и 1,27 млн голов птицы. Всего из-за атак ВСУ пострадали 192 субъекта АПК. В начале сентября стало известно, что 47 из них получат 877,2 млн руб. в качестве компенсации ущерба. Средства планировали выделить из федерального бюджета.

Алина Морозова