Уроженец Прикамья получил 25 лет за убийство полицейского в Краснодаре

Краснодарский краевой суд приговорил уроженца Пермского края Павла Одегова к 25 годам лишения свободы за убийство полицейского, торговлю наркотиками и использование поддельных документов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

30 мая 2024 года Одегов прятал наркотики в лесополосе поселка Водники в Краснодаре. Передвигаясь на электросамокате, он был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов. Мужчина находился в федеральном розыске и в состоянии наркотического опьянения. Не желая быть задержанным, он достал самодельный пистолет и выстрелил в одного из полицейских. Направив оружие в сторону других сотрудников, преступник попытался скрыться, но его обезвредили. Раненый сотрудник полиции скончался в больнице.

Одегов прибыл в Краснодар из Перми, где против него велось уголовное преследование за торговлю наркотиками. На Кубани он проживал по поддельному паспорту, приобретенному через интернет. Также он незаконно использовал фальшивое разрешение на ношение оружия и водительское удостоверение.

В Краснодаре подсудимый продолжил заниматься наркоторговлей. Он покупал запрещенные вещества через интернет, расфасовывал их в съемной квартире и распространял посредством тайников. При обыске правоохранители обнаружили и изъяли наркотики общей массой 2,6 кг, расфасованные в более чем 500 пакетиков и свертков.

Первые пять лет Одегов проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Также ему назначены ограничение свободы на два года и штраф в размере 200 тыс. руб. С осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 3 млн руб. Приговор не вступил в законную силу.

Алина Зорина