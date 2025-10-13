Власти Краснодара ужесточат меры против несанкционированной уличной торговли

Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил активизировать борьбу с нелегальной уличной торговлей. Соответствующее распоряжение он дал на аппаратном совещании, сообщает пресс-служба администрации города.

В краевой столице действуют рейдовые группы, которые выявляют факты незаконной торговли и выписывают штрафы. Однако нелегальные продавцы часто возвращаются и снова разворачивают точки продаж.

«Особенно важно усилить рейды сейчас. Скоро начнется предновогодняя нелегальная продажа фруктов и красной икры неизвестного происхождения»,— подчеркнул Евгений Наумов.

За торговлю в непредусмотренном месте предусмотрена административная ответственность по ст. 3.8 Закона Краснодарского края «Об административных правонарушениях». Граждан могут оштрафовать на сумму от 4 до 5 тыс. руб., должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб., юридических лиц — от 30 до 50 тыс. руб.

Алина Зорина