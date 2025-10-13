«Известия»: на Кубани наблюдается дефицит вакцин от ветрянки

В нескольких регионах России зафиксирован рост заболеваемости ветряной оспой. По данным региональных управлений Роспотребнадзора, на Ямале показатель увеличился на 67%, в Башкирии — более чем вдвое. Эксперты связывают всплеск с дефицитом вакцины, который наблюдается по всей стране, пишут «Известия».

Прививка от ветрянки не входит в Национальный календарь профилактических прививок, поскольку в России не производится, и включена лишь в календарь по эпидемическим показаниям. Регионы могут закупать зарубежный препарат самостоятельно, однако, как отмечают жители не менее десяти субъектов федерации, сделать прививку невозможно даже в частных клиниках. Жалобы поступают из Башкирии, Татарстана, Краснодарского края, Свердловской, Воронежской, Самарской, Кировской, Ростовской и Челябинской областей.

По данным Роспотребнадзора, в 2025 году случаи заболевания зарегистрированы во всех регионах страны. В возрастной структуре доля взрослых среди заболевших составляет около 5%, детей — более 94%.

Дефицит вакцины подтверждают участники фармрынка. По словам директора АНО «Коллективный иммунитет» Антонины Обласовой, в отдельных случаях родители вынуждены ехать в другие города, чтобы привить детей. «Спрос на вакцину в разы превышает предложение. Дозы достаются только самым настойчивым»,— сказала она.

На российский рынок поставляется единственный препарат против ветряной оспы — «Варилрикс» производства GSK. По данным аналитической компании RNC Pharma, с января по август 2025 года в Россию ввезено почти 400 тыс. доз, тогда как за весь 2024 год — 281 тыс. Последняя партия объемом 33 тыс. доз поступила в августе.

Ранее на рынок также поставлялся комбинированный препарат «Приорикс-Тетра» того же производителя, содержащий компоненты против кори, краснухи и паротита, однако в 2025 году его поставок не зафиксировано.

Как отметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, нехватка вакцины может быть связана с логистическими трудностями и просчетами в планировании закупок. «Вакцинация от ветряной оспы не входит в Национальный календарь, но предусмотрена по эпидемическим показаниям. Это во многом объясняет нестабильность поставок»,— сказал он.

