На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра. Об этом сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Кубани.

По информации синоптиков, в течение суток 14 октября в регионе, за исключением Сочи, ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений — сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и ветром с порывами до 20 м/с. В отдельных районах южной половины края прогнозируются осадки, достигающие категории опасного явления.

На малых реках бассейна Кубани в Мостовском, Лабинском, Отрадненском и Апшеронском районах, а также на юго-западных притоках реки (в Горячем Ключе, Северском и Абинском районах) и водотоках черноморского побережья (в Геленджике, Новороссийске и Туапсинском округе) ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок и выше.

Кроме того, специалисты предупреждают о вероятности формирования смерчей над акваторией Черного моря на участке от Анапы до Магри. По данным спасателей, штормовое предупреждение будет действовать в течение суток 14 октября.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае 13 октября прогнозируются неблагоприятные погодные условия: сильные дожди, ливни с грозами и шквалистый ветер до 20–25 м/с. Видимость при осадках может ухудшаться до 500–1000 м.

Анна Гречко