В Крыму почти в 3 раза выросла доля просроченной ипотечной задолженности

Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в России в августе 2025 года достиг исторического максимума — 156,9 млрд руб., следует из отчета Аналитического центра «Движение.ру» на основе данных Банка России. Совокупная просрочка по жилищным кредитам, включая ипотеку, превысила 170 млрд руб. Прирост за месяц составил 8%, что сопоставимо с показателями мая и июня текущего года. Крым вошел в число регионов с наибольшим ростом доли просрочки.

В среднем за восемь месяцев 2025 года объем просроченной задолженности вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом — с 64,3 млрд до 122,7 млрд руб. Доля просрочки в общем объеме ипотечной задолженности достигла 0,81% — на уровне октября 2020 года. Среднее значение показателя с января по август составило 0,63%, что в 1,8 раза выше, чем годом ранее (0,35%).

Рост доли просроченных ипотек Analysts связывают с замедлением рынка кредитования. С начала года совокупная задолженность по ипотеке увеличилась лишь на 4%, до 19,3 трлн руб., что стало минимальным приростом за всю историю наблюдений. «Рост долгов практически остановился, что закономерно отражается в увеличении просрочки. В 2026 году она может достичь 1–1,5%»,— отметил руководитель Аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин.

Увеличение доли просроченной задолженности зафиксировано во всех регионах, кроме Калининградской области, где показатель снизился с 0,77 до 0,55%. Наиболее значительный рост наблюдается в Республиках Тыва, Ингушетия, Хакасия и Новгородской области — в три раза и более. Вдвое и более показатель увеличился в 21 регионе, включая крупные строительные центры — Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Крым, Тюменскую область и Краснодарский край.

Вячеслав Рыжков