Краснодарские фермеры получат субсидии на возмещение затрат в 2025 году

В Краснодаре продолжают действовать государственные и муниципальные меры поддержки фермерских и личных подсобных хозяйств. Как сообщили в администрации города, в 2025 году аграриям выделено 5,7 млн руб. на субсидии. Вопрос развития КФХ и ЛПХ обсудили на аппаратном совещании под председательством главы Краснодара Евгения Наумова, в котором участвовала председатель городской думы Вера Галушко.

По информации мэрии, средства направят на возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов и птицы, кормов, строительство теплиц и установку капельного орошения. Из городской казны выделено 4 млн руб., еще 1,7 млн руб. — из краевого бюджета.

Как отметил Евгений Наумов, аграрии могут не только рассчитывать на субсидии, но и участвовать в ярмарках выходного дня, фестивалях и выставках.

«Сельское хозяйство — одна из составляющих экономики нашего города, хоть и не основная. Для поддержки аграриев ежегодно выделяются средства из бюджетов всех уровней, в том числе муниципального. Фермеры должны знать, что могут получать субсидии, участвовать в фестивалях и выставках, представлять свою продукцию на ярмарках выходного дня»,— подчеркнул глава города.

По программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции до 2030 года» за 10 лет на малые формы хозяйствования направлено около 800 млн руб. В 2025 году грант в размере 30 млн руб. получил кооператив «Корсунский», объединяющий 16 производителей. Средства пойдут на покупку холодильного оборудования объемом более 3 тыс. кубометров.

В агропромышленном комплексе Краснодара работают 513 фермерских и около 16 тыс. личных подсобных хозяйств. За девять месяцев текущего года ими произведено сельхозпродукции на 2,2 млрд руб.

В теплицах КФХ и ЛПХ выращено свыше 21 тыс. тонн овощей и 3 тыс. тонн ягод. Фермеры также поставляют продукцию в социальные учреждения — заключено 27 договоров с детскими садами.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что аграрии Краснодарского края начали осеннюю посевную кампанию. К работам привлекли 32,5 тыс. единиц сельхозтехники. Кампанию планируют завершить до конца октября.

Анна Гречко