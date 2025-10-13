В Новороссийске полиция разыскивает мужчину, преследующего школьниц

Полиция Новороссийска проверяет сообщения о мужчине, который, по словам местных жителей, преследует несовершеннолетних девушек. В сети распространяются сведения о том, что неизвестный в черной одежде якобы подкарауливает школьниц у домов, портит имущество и направляет родителям угрозы. Об этом сообщает «КП-Кубань»

По информации очевидцев, мужчина может быть причастен к нескольким случаям порчи имущества: повреждены дверные замки, оборваны провода и испорчены ручки дверей. Родители утверждают, что неизвестный связывается с ними через мессенджеры и оставляет угрозы.

В настоящий момент в полицию поступило несколько заявлений от жителей города. Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливают обстоятельства инцидентов и личность предполагаемого нарушителя.

В УМВД по Новороссийску подтвердили, что обращение зарегистрировано, и по факту поступивших сообщений организована проверка.

Екатерина Голубева