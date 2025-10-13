В Лабинской больнице впервые установили постоянный кардиостимулятор

В Лабинске в центральной районной больнице впервые имплантировали постоянный кардиостимулятор. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, операцию провели 53-летнему пациенту с опасным нарушением сердечного ритма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Уже через 12 часов после вмешательства работа сердца стабилизировалась. В ближайшие дни мужчину планируют выписать.

Как уточнили в администрации региона, при операции был использован кардиостимулятор отечественной разработки, не уступающий зарубежным аналогам. В рамках федерального нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Лабинской ЦРБ планируют установить до конца года еще 15 таких устройств.

Нурий Бзасежев