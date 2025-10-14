Результат
Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 11340 очков. 2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10000. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5930. 4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4645. 5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4580. 6 (6). Бен Шелтон (США) — 4100. 7 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 3935. 8 (9). Лоренцо Музетти (Италия) — 3645. 9 (8). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3590. 10 (10). Карен Хачанов (Россия) — 3190. 11 (11). Хольгер Руне (Дания) — 3090. 12 (12). Каспер Рууд (Норвегия) — 2945. 13 (13). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2905. 14 (18). Даниил Медведев — 2610. 15 (14). Андрей Рублев (оба — Россия) — 2560. 16 (17). Александр Бублик (Казахстан) — 2430. 17 (19). Иржи Легечка (Чехия) — 2415. 18 (15). Томми Пол (США) — 2360. 19 (16). Якуб Меншик (Чехия) — 2265. 20 (20). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2260… 40 (204). Валантен Вашро (Монако) — 1283.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10400 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8768. 3. (3). Кори Гауфф — 7873. 4 (4). Аманда Анисимова — 5924. 5 (6). Джессика Пегула (все — США) — 4653. 6 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4643. 7 (7). Мэдисон Киc (США) — 4449. 8. (8). Джасмин Паолини (Италия) — 4331. 9 (9). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4113. 10. (11). Екатерина Александрова (Россия) — 3158. 11 (10). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3028. 12 (12). Клара Таусон (Дания) — 2789. 13 (13). Элина Свитолина (Украина) — 2606. 14 (15). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2564. 15 (14). Эмма Наварро (США) — 2515. 16 (16). Наоми Осака (Япония) — 2444. 17 (17). Линда Носкова (Чехия) — 2376. 18. (20). Людмила Самсонова — 2159…19 (18). Диана Шнайдер (обе — Россия) — 2056. 20 (22). Каролина Мухова (Чехия) — 2023… 31 (29). Вероника Кудерметова — 1511… 37 (34). Анна Калинская — 1417… 50 (52). Анастасия Павлюченкова — 1185… 53 (51). Анастасия Потапова — 1131. 73 (72). Анна Блинкова — 919… 75 (73). Полина Кудерметова — 910… 80 (83). Анастасия Захарова (все — Россия) — 875.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.