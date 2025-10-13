В Витязево построили детский сад на 240 мест

В селе Витязево Анапы по программе «Развитие общественной инфраструктуры» Краснодарского края возведен двухэтажный детский сад на 240 мест общей площадью 7,6 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Здание рассчитано на восемь групповых ячеек, включая две для детей от полутора до трех лет. В каждой предусмотрены раздевалка, игровая зона, отдельная спальня, буфет и санузел. Для гармоничного развития воспитанников оборудованы музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, компьютерный класс, четыре изостудии и мини-музей «Родной край».

Во дворе детсада обустроены восемь игровых площадок и две спортивные зоны с теневыми навесами, безопасным покрытием и зелеными насаждениями. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено в октябре, а после лицензирования детский сад примет первых воспитанников.

За последние десять лет в Краснодарском крае открыли более 200 детских садов.

Анна Гречко