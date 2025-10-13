На Кубани возбуждено дело против воспитательницы детсада за избиение ребенка

В Кропоткине правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 60-летней воспитательницы детского сада, ударившей трехлетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как рассказала правоохранителям мать ребенка, забирая дочь из садика, она заметила синяки на теле девочки. Проверка показала, что воспитательница несколько раз ударила ребенка и неоднократно кричала на него. На лице и теле девочки остались кровоподтеки.

Женщине предъявлено обвинение по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Анна Гречко