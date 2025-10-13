Астраханский губернатор сообщил об отражении крупной воздушной атаки

Силы ПВО в ночь на сегодня, 13 октября, отразили крупную воздушную атаку на Астраханскую область. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Бабушкин.

По словам господина Бабушкина, военные ликвидировали свыше 20 украинских беспилотников. Он уточнил, что разрушений и пострадавших нет.

Губернатор призвал астраханцев не подходить к обломкам БПЛА или непонятным предметам в случае их обнаружения. В таких случаях необходимо связаться со специалистами по номеру 112.

Павел Фролов