Депутаты спросили ЦБ о целесообразности замены символа на банкноте в 500 рублей

Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Анной Кузнецовой («Единая Россия») предложила Центробанку (ЦБ) узнать мнение россиян о целесообразности замены символа на банкноте в 500 рублей. Вчера ЦБ отменил конкурс на выбор символов для банкноты. В голосовании лидировали гора Эльбрус и комплекс «Грозный-Сити».

В Госдуме заявили, что к голосованию возникло много вопросов — в частности, почему решили отказаться от прежнего изображения. Также госпожа Кузнецова считает, что процесс голосования организовали «технически некачественно». По ее мнению, «не нужно сейчас того, что раскалывает наше общество».

Депутаты направили ЦБ два предложения:

если будет новое голосование, включить в него вопрос: «Нужно ли менять изображение на купюре?»;

если будет решено менять изображение, то «важно найти варианты, объединяющие всех нас».

«Мы надеемся, что наши предложения будут услышаны и найдутся гармоничные решения, объединяющие нас, которые корректно и компетентно будут организованы»,— написала Анна Кузнецова в Telegram.

Голосование Центробанка по новой купюре должно было продлиться до 14 октября. 500-рублевая банкнота посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу. ЦБ заявил, что отменил голосование из-за большого количества попыток «увеличить количество голосов за некоторые объекты». Глава Чечни Рамзан Кадыров объявлял розыгрыш десяти iPhone 17 среди тех, кто проголосует за «Грозный-Сити».