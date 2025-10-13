За благоустройство парка имени Пушкина в Ершове предлагают 3 млн рублей

Администрация Ершовского района Саратовской области объявила аукцион на благоустройство парка им. Пушкина А.С. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнителю предстоит благоустроить территорию с даты заключения контракта до 20 ноября этого года. Срок действия гарантии качества выполненных работ — не менее 36 месяцев.

Извещение о закупке размещено 13 октября. Заявки принимаются до 20 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 3 млн руб.

Павел Фролов