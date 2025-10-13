Интерес к отелям и апартаментам Краснодара вырос в 3 раза после открытия аэропорта

После возобновления работы аэропорта в Краснодаре интерес к размещению в городе заметно вырос. По данным сервиса «Яндекс Путешествия», за месяц количество бронирований отелей и апартаментов увеличилось более чем в три раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Одновременно в два раза вырос спрос на жилье в целом по Краснодарскому краю. Аналитики отмечают, что активность пользователей сохраняется не только в периоды праздников, но и при планировании обычных поездок. Так, число бронирований на новогодние даты за последний месяц увеличилось в 2,8 раза.

Средняя стоимость проживания в отелях города осталась на уровне предыдущего месяца — около 5,35 тыс. руб. за ночь. Цены на апартаменты, напротив, снизились на 13%, до 4,4 тыс. руб. В основном Краснодар выбирают пары, планирующие поездку примерно за две недели до заезда.

Наибольший интерес к размещению в краевом центре проявляют жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. В выборку исследования вошли бронирования, оформленные с 11 сентября по 11 октября с датами заезда до конца года.

Вячеслав Рыжков