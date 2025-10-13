На парковке в Пензе водитель протаранил пять автомобилей

В Пензе в результате дорожной аварии на парковке пострадали шесть автомобилей. Об этом сообщили подписчики Telegram-канала «ДТП Пенза».

ДТП произошло примерно в 04:00 сегодня, 13 октября, в районе Арбеково. Со слов очевидцев, водитель иномарки черного цвета, предположительно «Вольво», двигался по дороге у «Новых садов» со скоростью более 100 км/ч, не справился с управлением и протаранил пять припаркованных автомобилей.

Не считая машины виновника аварии, повреждения получили «Лада Веста», «Лада Калина», Infiniti, Mitsubishi и Hyundai. Пострадал ли кто-то, не сообщается.

Павел Фролов