В Дагестане за восемь месяцев выявили 189 нарушений в охранных зонах ЛЭП

В Дагестане за восемь месяцев зафиксировали 189 нарушений в охранных зонах линий электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отмечается, что среди наиболее распространенных нарушений фиксировали несанкционированное строительство, земляные работы и размещение рекламных конструкций. Из сообщения следует, что на охранных зонах ЛЭП действуют запреты на строительные и земляные работы, размещение рекламы, складирование материалов и проезд крупногабаритной техники. Ширина охранной зоны варьируется от 2 до 100 м в зависимости от класса напряжения линии электропередачи.

Информацию обо всех выявленных случаях передали в надзорные органы и местные администрации для принятия соответствующих мер.

Константин Соловьев