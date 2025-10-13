В Ростовской области обновят рыбзавод и центр аквакультуры за 2,2 млрд рублей

Власти Ростовской области оценили затраты на реконструкцию Аксайско-Донского рыбзавода и научного центра аквакультуры «Взморье» в 2,2 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе региона.

Вопрос обсудили на расширенном заседании правительства области в начале октября. Глава регионального минсельхоза Анна Касьяненко рассказала о планах по модернизации двух предприятий. Оба работают в сфере рыбоводства и находятся в Азовском и Багаевском районах.

По словам министра, капремонт планировался несколько лет назад, однако реализацию пришлось перенести из-за ошибок в проектах.

«В 2021 году разработали проектно-сметную документацию для Аксайско-Донского завода и объявили закупку. Однако, по итогам конкурса исполнитель работ не был определен, низкая цена контракта не соответствовала объему работ»,— сообщила госпожа Касьяненко.

В 2024 году Главрыбвод провел аукцион на разработку новой проектно-сметной документации стоимостью почти 50,5 млн руб. Согласование документов по первому этапу ожидается до конца 2025 года. Затраты по модернизации предварительно оценили в 1,6 млрд руб.

Как отметила Касьяненко, обновление «Взморья» стоит почти 600 млн руб. Работы по «Взморью» с 2023 года ведет его головная организация — Азовский НИИ рыбного хозяйства.

«Реконструкция воспроизводственных предприятий позволит нашему региону обеспечить ежегодный выпуск не менее 50 млн штук молоди рыб»,— заявила глава министерства сельского хозяйства.

Валентина Любашенко