Рабочая группа высказалась против придания статуса ОКН Ростовской филармонии

В Ростове-на-Дону состоялось очередное заседание по вопросу закрепления за зданием городской филармонии статуса объекта культурного наследия (ОКН). Рабочая группа единогласно высказалась против решения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале краевед Геннадий Крольман.

Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

На заседании в защиту объекта выступили эксперты и представители общественности. Тем не менее, решение, о котором ранее писал «Ъ-Ростов», — отказать в присвоении статуса — осталось без изменения. Господин Крольман отметил, что министерство культуры готово провести ремонт здания даже в случае признания его объектом культурного наследия.

Филармония в здании на улице Большая Садовая в Ростове-на-Дону открылась в марте 1935 года. До этого в трехэтажном кирпичном строении, доходном доме Карапета Чарахчианца, построенном в начале XX века, располагались гостиница, кафе и магазины. Ранее краевед Геннадий Крольман писал, что общественники могут обратиться в суд в случае отказа комиссии в присвоении этому зданию статуса ОКН.

Константин Соловьев