Двое жителей Балакова до смерти избили человека и отправились в колонию

В Балакове Саратовской области суд вынес приговор в отношении двух местных жителей в возрасте 39 и 43 лет по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, в ночь на 31 мая этого года фигуранты в ходе ссоры избили своего знакомого, в том числе при помощи стеклянной бутылки. Через некоторое время потерпевший умер в лечебном учреждении.

Фигуранты не признали вину. По решению суда один из них получил 9 лет колонии строгого режима, другой — 9,5 года. Также суд взыскал с них 1,9 млн руб.

Павел Фролов