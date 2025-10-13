В Кисловодске проверили школы после ложных сообщений о нападениях

В Кисловодске утром 13 октября провели проверки всех городских школ после сообщений о нападениях, которые вечером 12 октября распространились в соцсетях. Глава города Евгений Моисеев сообщил в своем Telegram-канале, что угрозы не подтвердились, ситуация находится под контролем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По его словам, подобные ложные «новости» появились в девяти регионах страны одновременно. В результате проверок специальные службы обследовали здания учебных заведений, угрозы безопасности учеников и педагогов не выявлено.

Администрация города держит ситуацию на контроле и призывает жителей сохранять спокойствие. Параллельно ведутся поиски причастных к распространению фейков лиц.

Станислав Маслаков