Спортсмен из Невинномысска победил во всероссийском турнире по рукопашному бою

Спортсмен из Невинномысска Магомед-Имин Каратов выиграл золото на Всероссийском турнире по рукопашному бою «Кубок Дружбы», который проходил с 2 по 5 октября 2025 года в Ставрополе, написал в своем Telegram-канале мэр Невинномысска Михаил Миненков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Невинномысска Михаила Миненкова Фото: Telegram-канал главы Невинномысска Михаила Миненкова

В соревнованиях участвовали более 600 человек, приехавших из 23 регионов страны. Каратов не только занял первое место в категории, но и выполнил норматив Мастера Спорта России. Его успех стал результатом многолетних занятий, подготовки в спортивном клубе «Импакт» и работы под руководством тренера Вячеслава Волкова.

Организаторы турнира сообщили, что уровень конкуренции в этом году был высоким: финальные поединки в главной возрастной категории собрали сильнейших борцов страны. Глава Невинномысска Михаил Миненков лично поздравил спортсмена, клуб и тренера, отметив вклад их работы в развитие массового спорта.

Турнир «Кубок Дружбы» остается крупнейшим событием российской спортивной осени, регулярно собирая сотни участников и устанавливая новые стандарты физической подготовки и судейства. Ставрополье в 2025 году выставило команду из нескольких борцов, однако высшую награду увез именно представитель Невинномысска.

Станислав Маслаков