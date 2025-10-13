На Ставрополье спикерами 14 муниципальных парламентов стали женщины

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об итогах сентябрьских выборов в муниципалитетах. Представительные органы полностью обновили депутатский состав в 23 городах и округах, сформировали комиссии и выбрали новых председателей, написал глава Ставрополья в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова

Прошедшие выборы стали одними из самых масштабных за последние годы: голосование длилось три дня, работало 912 участков, в нем приняли участие более 640 тысяч жителей, а явка составила 45,57%. Политический расклад остался предсказуемым: 486 мандатов получили представители «Единой России», КПРФ — 23, ЛДПР — 27, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» — 18, «Новые люди» — 10, остальные достались самовыдвиженцам и партии «Коммунисты России».

Более половины муниципальных парламентов возглавили женщины — их избрали председателями в 14 из 23 обновленных местных советов и дум, в том числе в Александровском, Андроповском, Апанасенковском, Арзгирском, Кочубеевском, Левокумском, Минераловодском, Новоселицком, Предгорном и Труновском округах, а также в городах Ессентуки, Кисловодск, Невинномысск и Пятигорск.

Станислав Маслаков