Ростовскому предприятию отказали в снижении налога на заброшенные 36 га

Арбитражный суд Ростовской области оставил без изменения решение о повышенной налоговой ставке для сельхозпредприятия, длительное время не обрабатывавшего 36 га земли в Веселовском районе. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в июне 2022 года Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия провело выездное обследование и выявило участок сельскохозяйственного назначения площадью 36 га, который долгое время не использовался по назначению.

Ведомство признало предприятие виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв). Россельхознадзор направил материалы в межрайонную инспекцию ФНС с требованием пересчитать земельный налог с учетом нецелевого использования участка.

Налоговая инспекция начислила налог по ставке 1,5%. Акционерное общество обратилось в суд, требуя применить ставку 0,3%. Суд первой инстанции отказал предприятию в удовлетворении иска.

Компания подала апелляцию, но в сентябре 2025 года арбитражный суд оставил первоначальное решение без изменений, а жалобу — без удовлетворения.

Валентина Любашенко