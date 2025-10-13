Житель Саратова покалечил двух человек и отправился в колонию

В Саратове суд вынес приговор в отношении 41-летнего местного жителя по уголовному делу об умышленном причинении вреда здоровью гражданам (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Он получил 2 года и 7 месяцев исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, 21 июля прошлого года фигурант в ходе конфликта выстрелил в сторону гражданина, в результате чего последний получил множественные рваные раны, перелом глазницы, рану верхнего и нижнего век левого глаза. Пострадавший лишился одного глаза.

Также фигурант во время конфликта избил другого гражданина. У пострадавшего выявили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Павел Фролов