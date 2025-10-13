В Нефтекумском округе задержаны два перевозчика сильнодействующих препаратов

На востоке Ставропольского края, в Нефтекумском округе на контрольно-пропускном пункте «Затеречный» полицейские остановили рейсовый автобус, в салоне которого находился 33-летний житель Дагестана с крупной партией таблеток: 600 единиц «Трамала» и 1887 капсул «Лирики», сообщает региональная антинаркотическая комиссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам задержанного, все эти сильнодействующие вещества предназначались исключительно для личного использования, однако такие объемы не соответствуют допустимым нормам для обычного пациента и вызывают сомнения у оперативников. По данным МВД, оба препарата часто поступают на рынок незаконно и фигурируют в уголовных делах по статье 234 УК РФ о незаконном обороте сильнодействующих средств.

В тот же день сотрудники КПП задержали 32-летнего жителя Чеченской Республики, в автомобиле которого находилось 1400 таблеток неизвестного происхождения — эксперты проводят лабораторные анализы состава изъятых средств, чтобы определить их юридический статус и назначить процессуальную квалификацию. Материалы проверки переданы в следственные органы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

В регионе фиксируется рост случаев незаконного перемещения сильнодействующих препаратов, среди которых чаще всего встречаются «Трамал», «Прегабалин», а также их аналоги под различными торговыми марками. По данным официального отчета о наркоситуации, подобные партии приобретаются через интернет-мессенджеры, транспортируются рейсовыми автобусами или личными автомобилями и направляются на оптовый сбыт с переходом к «черному рынку».

Станислав Маслаков