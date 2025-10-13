Глава Кисловодска назвал фейки о нападении на школы провокацией спецслужб Украины

Власти Кисловодска опровергли распространившуюся накануне информацию о нападении на школы. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале главы администрации города-курорта Евгения Моисеева.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информацию передали в правоохранительные органы и специальные службы. Специалисты проводят проверку учебных заведений. Ситуация находится под контролем, отмечает господин Моисеев.

В сообщении также уделяется внимание тому, что аналогичная информация в воскресенье вечером, «как под копирку», появилась еще в девяти российских регионах.

«Автором всех созданных Telegram-каналов с террористическим контентом является один из деятелей украинских националистов, который объявлен в розыск МВД России. По заданию спецслужб Украины он распространял материалы о нападении на школы еще в 2024 году», — написал Евгений Моисеев.

Константин Соловьев